Kraków. Stanisław Mazur i Aleksander Miszalski łączą siły. "Nie chcemy żeby Kraków stał się miastem rodzinnego biznesu"

-Zgadzam się z rektorem, że czas na bardziej przyjazną przestrzeń publiczną, lepszy dialog z mieszkańcami i poprawę bezpieczeństwa energetycznego. A do tego nowe podejście do problemów, wyzwań i szans dla Nowej Huty. „Nowa Huta. Nowy Kraków" to pierwszy wspólny projekt. Będą kolejne - dodawał Aleksander Miszalski.