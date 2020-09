Kraków. Nie udało im się zniszczyć wystawy. Wielka obława policji i strażników [WIDEO]

I dla jasności - rozumiem dobrą zabawę, ale nie uważam, żeby to, co dzieje się na Rajskiej i Dolnych Młynów było jeszcze zabawą. Bo zabawa kończy się tam, gdzie zaczyna się wandalizm."

Dlaczego ktoś uwziął się na ekspozycję? Przedstawia ona m.in. mężczyzn przebranych w suknie z dawnych czasów, co ktoś mógł uznać za promowanie transseksualizmu. To z kolei nakłada się na trwający obecnie w Polsce spór o LGBT. Ale akurat nie o to w tej wystawie chodzi. A może to był zwykł akt głupoty i skutek zbyt dużej ilości wypitego alkoholu. Wyjaśni policja.