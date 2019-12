Kraków. Nie ma już wolnych etatów w małopolskiej policji. Do służby przyjęto nowych mundurowych. 30 proc. to kobiety

Nowe osoby przyjęto do służby 30 grudnia. To szósty nabór do policji w tym roku w naszym województwie. W sumie w 2019 r. do służby przyjęto 504 nowych policjantów.

"Bieżący rok jest rekordowy pod tym względem w porównaniu do ostatnich ośmiu lat (kiedy przyjmowano średnio 300 osób rocznie). Od ostatnich trzydziestu lat nie było takiej sytuacji, by na koniec roku wszystkie etaty były obsadzone (np. przez ostatnie dziesięć lat liczba wakatów na koniec roku wynosiła nawet około 200 czy 300 etatów)" - informuje policja.

Podania o przyjęcie do małopolskiej policji złożyło w tym roku ponad 1500 osób - przyjęto co trzecią.

"Nasi nowi policjanci (30 proc. to kobiety) to głównie osoby w wieku 21-30 lat (69 proc.) z wykształceniem średnim (w tym absolwenci klas mundurowych), ale także absolwenci uczelni wyższych, a wśród nich m.in. psycholog, biolog, chemik, biotechnolog, matematyk, analityk, pielęgniarz czy specjaliści z dziedziny germanistyki, mechatroniki, energetyki i logistyki" - chwalą się mundurowi.