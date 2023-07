Kraków. Najpierw zielona woda, później martwe pierścienice w Drwince. Już kiedyś doszło do podobnego zdarzenia w tej rzece Bartosz Dybała

Ekolodzy twierdzą, że w rzece Drwince w parku Jerzmanowskich znaleźli martwe bezkręgowce, głównie pierścienice. Wcześniej mieszkańcy zaalarmowali, że woda stała się zielona. Przyczyną było dostanie się do rzeki wody grzewczej z barwnikiem, który jednak zdaniem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej jest bezpieczny dla zwierząt i ludzi. Skąd zatem martwe pierścienice? Przypomina się sytuacja sprzed kilku lat, kiedy w efekcie przedostania się do Drwinki gorącej wody z rury ciepłowniczej doszło do śmierci żab. Tyle że miało to miejsce w okresie grzewczym. Temperatura wody, która teraz wpłynęła do rzeki, nie była wysoka.