Kraków. Najbardziej interesujące warsztaty, wydarzenia i imprezy dla dzieci w weekend 22-24.07.2022! Zobacz, gdzie zabrać swoją pociechę! Alicja Kozioł

Najbliższy weekend zapowiada się bardzo interesująco pod kątem różnorodności wydarzeń, warsztatów i imprez dla najmłodszych. Odbędą się pokazy filmowe i imprezy plenerowe. Najmłodszych w czasie najbliższego weekendu zabrać można między innymi do kin na pokazy filmowe połączone z warsztatami rozwijającymi wyobraźnię, na dzień otwarty do Muzeum Fotografii, na koncert zespołu KU KU, a także do Pałacu Potockich na warsztaty literackie. Po więcej informacji zapraszamy do galerii!