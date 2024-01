Kraków. Na większy Park Rzeczny Dłubnia przyjdzie nam trochę poczekać. Wydano miliony i wciąż brakuje działek Ewa Wacławowicz

Miasto Kraków w latach 2017-2023 pozyskało 26 działek o powierzchni ok 8 ha. pod Park Rzeczny Dłubnia. Część z nich graniczy z korytem rzeki, dlatego konieczne jest ustalenie linii brzegu i rozgraniczenie gruntów wodnych od przyległych. Ponadto miasto musi uregulować stan prawny terenów oraz służebność drogową, co znacznie wydłuży całą procedurę poszerzania parku, która trwa już dobrych kilka lat. Jakby tego było mało, pozyskane tereny to kropla w morzu potrzeb, bo park docelowo ma mieć 54 ha.