Kraków. Na terenie Nowej Huty ma powstać park rzeczny o powierzchni ponad 100 ha. Koszt jego budowy szacuje się na ok. 68 mln złotych

Pierwsze przygotowania do budowy parku zostały już poczynione. W trakcie realizacji jest droga o utwardzonej nawierzchni w ciągu ul. Gen. M. Karaszewicza-Tokarzewskiego i fragmentu ul. Karasiówka. Prace mają zakończyć się w maju br. Ich koszt to ok. 1,5 mln zł, przy czym 880 tys. zł pochodzi z Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.

Równolegle Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zleciła krakowskiej pracowni Ekotektura Sp. z o.o. opracowanie Programu Funkcjonalno–Użytkowego (PFU) wraz z koncepcją architektoniczną parku Przylasek Rusiecki. Koszt opracowania to 151 tys. zł. Prace te są już w końcowej fazie.