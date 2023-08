Kraków. Na szczycie wieży hejnałowej bazyliki Mariackiej pojawiła się potężna konstrukcja. Rusztowanie pomoże w renowacji

- W bazylice Mariackiej jest dokładnie tak samo jak w domu każdego z nas. Co jakiś czas trzeba coś przemalować, zrobić porządek z meblami, czasami wnętrze odświeżyć i poddać konserwacji, czy też…

Prace, które w ostatnich dniach są prowadzone na wieży hejnałowej kościoła Mariackiego to kolejny etap renowacji hełmu wieży wyższej. Wszystkie te zadania zostały wycenione na ok. 600 tys. zł i oprócz prac konserwatorskich i restauratorskich korony, obejmują również uzupełnianie ubytków na wieży, a także prac związanych ze złotymi kulami i chorągwiami, a także poszyciem wieży. Dlatego też wykonawca zamontował podesty robocze na całej iglicy.

Korona pod czujnym okiem ekspertów

Złocona korona ze względu na swoje usytuowanie na szczycie wieży wyższej bazyliki, cały czas jest narażona na oddziaływanie wiatru, mrozu, a także opadów. W związki z tym jak podkreślał w rozmowach z nami proboszcz kościoła Mariackiego ks. infułat Dariusz Raś, zabytek co jakiś czas potrzebuje dotknięcia konserwatorskiego. Normą jest, by takie przeglądy konserwatorskie prowadzić co około 25-30 lat.