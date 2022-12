Kraków na liście najlepszych europejskich jarmarków bożonarodzeniowych według "The Times". Tuż obok Norymberga czy Wiedeń Klaudia Warzecha

Krakowski jarmark bożonarodzeniowy pojawił się na liście najciekawszych europejskich targów świątecznych stworzonej przez "The Times". To jedna z 23 wymienionych świątecznych propozycji turystycznych. Znalazł on swoje miejsce tuż obok takich miast jak Norymberga, Wiedeń, Berlin czy Praga. Poza Krakowem wśród polskich miast na liście znalazł się także Gdańsk. Zobaczcie ranking w galerii.