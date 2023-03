Kraków. Muzeum Książąt Czartoryskich i koniec wielkiego projektu. Klasztorek zostanie otwarty w czerwcu Redakcja Kraków PAP

- To jest koniec wielkiego projektu odtworzenia czy powrotu do Polski, do Krakowa, Muzeum Książąt Czartoryskich wraz z kolekcją - powiedział wicepremier, szef MKiDN Piotr Gliński w Klasztorku, części muzeum, która w czerwcu zostanie udostępniona zwiedzającym. Wśród zgromadzonych obiektów zwiedzający będą mogli tu zobaczyć m.in. krzesło Szekspira.