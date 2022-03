Kraków może zapewnić dodatkowe wsparcie dla uchodźców. Radni dali zgodę prezydentowi na przesunięcia w budżecie, ale do 100 mln zł

FLESZ - Polacy jednoczą się w słusznej sprawie

- Z zaproponowanej przez prezydenta wersji dotyczącej możliwości wprowadzania przesunięć w budżecie w związku z pomocą uchodźcom z Ukrainy wynikało, że do końca 2022 roku nie potrzebowałby Rady Miasta Krakowa do zatwierdzenia takich zmian. Nie chcemy blokować pomocy, ale mamy obawy, że pod przykrywką takich działań może dojść do wygaszania zadań ważnych dla mieszkańców czy też radnych - mówił Grzegorz Stawowy, radny z klubu Platforma - Koalicja Obywatelska.

Przedstawiciele tego klubu złożyli poprawki, które zostały przegłosowane przez większość radnych, by w ramach pomocy dla osób, które przybyły do Krakowa z Ukrainy prezydent w ramach szukania środków na wsparcie mógł przesuwać w budżecie łącznie do 100 mln zł, tylko z pieniędzy na zadania bieżące i do 30 czerwca tego roku.