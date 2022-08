Kraków. Mocne otwarcie sezonu w Łaźni Nowej. Wraca Jacek Poniedziałek

Eribon, pochodzący z przedmieść Reims homoseksualny intelektualista uciekł z rodzinnego miasta, by móc ujawnić swoją orientację i dokonać społecznego awansu. Wyjazd do Paryża umożliwił Eribonowi eksplorację homoseksualnej tożsamości, konserwując jednak, mimo wyznawanych lewicowych wartości, wstyd związany z robotniczym pochodzeniem jego rodziny. Dopiero śmierć ojca wywołała w nim potrzebę powrotu w rodzinne strony i zrewidowania swojej tożsamości klasowej.

To doświadczenie zainspirowało go do napisania „Powrotu do Reims”. Książka z miejsca stała się bestsellerem. Polski przekład z 2019 roku momentalnie uzyskał status publikacji kultowej, opisującej doświadczenie analogiczne do doświadczenia pokolenia ustrojowej transformacji: osób, które w pierwszym pokoleniu dokonały rzeczywistego lub pozornego awansu społecznego dzięki migracji do dużych miast i ukończeniu studiów wyższych. Pokolenia, dla którego pochodzenie staje się wstydliwą, wypieraną tajemnicą.