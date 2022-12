Kraków. "Mieszkanie za remont" na półmetku. Jakie lokale mają wzięcie?

Jak poinformował krakowski magistrat, w ramach realizacji listy remontowej na rok 2022 do 27 grudnia przyjęto 27 ofert na wyremontowanie gminnych mieszkań. Pięć osób zrezygnowało z udziału w programie: cztery wskutek trzykrotnego niezłożenia oferty na żaden z prezentowanych lokali, a jedna z powodu rezygnacji z podpisania umowy najmu, pomimo wydania skierowania do jej zawarcia.

Dotychczas, w pięciu turach, zaoferowano krakowianom 35 lokali do wyremontowania. Spośród nich cztery mieszkania nie znalazły najemcy i zostaną zagospodarowane w inny sposób (były oferowane trzykrotnie). Na kolejne cztery nie złożono dotąd ofert, wobec czego pojawią się w następnych wykazach.

- Do realizacji pozostały jeszcze wnioski 18 osób. Prezentację kolejnych mieszkań do remontu zaplanowano wstępnie w terminie 3–11 stycznia - informują urzędnicy.

Uruchomiony w tym roku program najmu gminnych lokali "Mieszkanie za remont" zastąpił, funkcjonujący przez 12 lat, "Program Pomocy Lokatorom". W zamian za przeprowadzenie prac w lokalu będzie można wynająć go od miasta na czas nieokreślony. Jednym z ulepszeń w stosunku do poprzedniego programu jest wydłużenie czasu na remont - z sześciu do 12 miesięcy.