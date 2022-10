Kraków. Mieszkańcy posadzili las w Batowicach. W rejonie ulicy Powstańców pojawiło się ok. 4 tys. sadzonek

Na miejscu mieszkańcy mogli odebrać również leśne sadzonki dla siebie. Co ważne to sadzonki z odkrytym systemem korzeniowym, więc trzeba je szybko posadzić, nie dopuszczając do wysuszenia korzeni.

Przypomnijmy, że w ramach powiatowego programu zwiększania lesistości miasta Krakowa w latach 2018-2040 na terenie gminy posadzonych zostanie łącznie ok. 7 milionów sadzonek drzew. Docelowo lasy mają stanowić co najmniej 8 proc. powierzchni miasta.