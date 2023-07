Kraków. Mieszkańcy Górki Narodowej będą mieli nową szkołę i przedszkole. Potrzebny jest jeszcze dom kultury i obiekty sportowe

Zapadła cisza

– Prezydent potwierdził, że powierzchnia jedynej działki gminnej w rejonie, na której obecnie zlokalizowany jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, a gdzie realizowana ma być również tak wyczekiwana placówka przedszkolno-edukacyjna, jest zbyt mała, aby pomieścić również dom kultury i tereny infrastruktury sportowej – relacjonuje Dominik Franczak. – Wszystkie pozostałe działki w tej okolicy są własnością prywatnych firm, dlatego jeszcze w trakcie naszego spotkania prezydent skontaktował się z Zarządem Inwestycji Miejskich, któremu zlecił rozpoznanie możliwości terenowych i przeanalizowanie tematu pod względem dostępnych opcji. Według słów prezydenta odpowiedź w tej sprawie mieliśmy otrzymać do końca kwietnia, tymczasem jest już druga połowa czerwca, a odpowiedź ta nadal do nas nie dotarła – mówi przewodniczący.

Możliwe scenariusze

Ponieważ dom kultury i obiekty infrastruktury sportowej nie byłyby realizowane w ramach specustawy czy zadań gminnych, Miasto będzie musiało wystąpić do obecnych właścicieli gruntów z propozycją wykupu dobrowolnego. Wszystkie możliwości w tym zakresie mają zostać zweryfikowane przez ZIM w okresie nadchodzących wakacji. Czy taki nabór gruntów do zasobów gminnych uda się zrealizować? To już będzie zależało od tego, czy władzom uda się porozumieć z właścicielami gruntów co do satysfakcjonujących ich warunków finansowych.