Kraków. Mężczyzna zamówił pizzę. Zamiast zapłacić zaatakował dostawcę, a później znieważył policjantów

27 stycznia dyżurny krakowskiej policji odebrał zgłoszenie dotyczące kradzieży na terenie Krowodrzy. Jak wynikało z relacji osoby zgłaszającej, mieszkaniec zamówił pizzę do swojego mieszkania, a kiedy dostawca dotarł z zamówieniem gospodarz nagle zaatakował go. Najpierw bezskutecznie próbował wyrwać dostarczycielowi pizzę, potem przyparł go do ściany niszcząc jego okulary i zamknął się w swoim mieszkaniu. Następnie zabrał mu pizzę.

- Zaalarmowani funkcjonariusze dotarli pod wskazany adres, podeszli pod drzwi mieszkania. Pukali, jednak lokator nie chciał otworzył drzwi. Policjanci prosili by otworzył jednak mężczyzna był wulgarnie krzyczał i obrażał funkcjonariuszy zza zamkniętych drzwi mieszkania. Kierował przy tym w stosunku do policjantów groźby użycia noża, kopał i uderzał nożem po drzwiach. Mundurowi wezwali wsparcie funkcjonariuszy z Komisariatu Policji IV w Krakowie i … ślusarza. Z jego pomocą policjanci otwarli drzwi i dostali się do środka mieszkania, gdzie zatrzymali 33-latka oraz zabezpieczyli będące w jego posiadaniu dwa noże - mówi Sebastian Gleń, rzecznik małopolskich policjantów.