Kraków. Mali Wojownicy rozładowali drzemiące w nich pokłady energii podczas Survival Race KIDS ZDJĘCIA Marcin Banasik

Mimo pochmurnej pogody gorących emocji nie zabrakło. Była zacięta rywalizacja, a najmłodsi dali z siebie wszystko. Survival Race KIDS to przygoda pełna pozytywnych emocji i wyzwań dla dzieci w wieku 3-13 lat. Trzy poziomy trudności dopasowane są do kategorii wiekowej - na Krasnali (3-6 lat) czekało ok. 700 metrów trasy. Piraci (7-10 lat) przebiegli ok. 1400 metrów. Ninja (11-13 lat) pokonali ok. 2 kilometry. Zobaczcie, jak wyglądała rywalizacja!