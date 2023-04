Kraków ma Skwer Motylem Jestem ku pamięci Ireny Jarockiej. Artystkę można powspominać w Prokocimiu

W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Fundacji Ireny Jarockiej, Stefan Majewski, inicjator takiego upamiętnienia piosenkarki, a także artyści: Ewa Romaniak, Duo Performance - Monika Biederman-Pers i Piotr Karzełek.

Wniosek dotyczący tego, by Kraków miał Skwer Motylem Jestem został rozpatrzony w maju 2021 roku i uzyskał pozytywną opinię Zespołu ds. Nazewnictwa Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa. Zespół postanowił wpisać tę nazwę "Banku Nazw". Jednocześnie postanowiono znaleźć miejsce w Krakowie, które zasługiwałoby na nadanie tej nazwy związanej z Ireną Jarocką.

Nadawanie nazw ulicom i placom (w tym skwerom) na terenie Krakowa to wyłączna kompetencja Rady Miasta Krakowa. Kierowane do rady czy prezydenta propozycje są opiniowane przez zespół ds. nazewnictwa Komisji kultury RMK i ocenianie pod kątem formalnym. W Krakowie funkcjonuje zasada zakazująca nadawania nazw o znaczeniu, pisowni lub brzmieniu podobnym do nazw istniejących już w mieście oraz zasada nienadawania nazw wcześniej niż dwa lata po śmierci osoby proponowanej na patrona (z wyjątkami dotyczącymi np. Honorowych Obywateli Krakowa). Pozyskiwana jest opinia IPN - w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. Z kolei z ustawy o drogach publicznych wynika zasada zgody właściciela na nadanie nazwy drodze wewnętrznej. Pozyskiwana jest również opinia dzielnicy (w przypadku, gdy o nadanie nazwy występuje inny niż dzielnica podmiot).