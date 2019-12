Kraków ma park pełen... koszy na śmieci. Jest ich więcej niż drzew?

Urzędnicy tłumaczą, że wrażenie dominacji koszy na śmieci bierze się stąd, że są skumulowane w jednym miejscu. Efektem tego jest, że przy jednej ławce znajduje się kilka koszy, a wzdłuż alejek ciągną się rzędy pojemników na śmieci. Niestety, koszy na razie nie można ruszyć, bo park powstał przy dofinansowaniu unijnym. W zadaniach realizowanych ze środków unijnych nie można dokonywać zmian przez pewien okres czasu. W przypadku parku Reduta jest to 5 lat. Kosze będzie można przestawić więc za 4,5 roku.

- Niestety, tak wyszło. Nie dopilnowaliśmy trochę projektanta i tak to poszło we wniosku o dofinansowanie UE - mówi nam Piotr Kempf, dyrektor ZZM. - Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło. Te kosze są bardzo dobrej jakości i po 4,5 roku będzie je można przenieść w inne miejsca i wymienić za starsze kosze - dodeja.