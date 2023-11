Kraków. Łukasz Kmita złożył rezygnację ze stanowiska wojewody małopolskiego. Idzie do Sejmu

W liście rozesłanym do mediów Łukasz Kmita poinformował, że czwartek 2 listopada jest ostatnim dniem pełnienia przez niego funkcji wojewody małopolskiego. Przekazał jednocześnie, że zadania przekazuje swoim zastępcom: Ryszardowi Pagaczowi i Mateuszowi Małodzińskiemu, którzy będą je realizować w "najbliższym czasie". Pierwszy z nich podobnie jak Kmita startował do Sejmu, ale mandatu posła nie wywalczył. Drugi próbował swoich sił w wyborach do Senatu, jednak bezskutecznie.

"A to przecież nie wszystko. Równolegle mieliśmy do czynienia z milionem bieżących spraw administracyjnych - mniej lub bardziej ważnych. A do tego - powodzie, wichury, pożary, osuwiska, zapadliska czy nawet, jak całkiem niedawno, skutki trzęsienia ziemi na Słowacji. Chciałoby się zapytać: co jeszcze może się zdarzyć? Jestem przekonany, że nieraz ze zdumieniem przecierali Państwo oczy" - napisał w liście.

Podkreślił, że nowa funkcja to dla niego swego rodzaju przestawienie zwrotnicy. "Ale tory są wszak te same. To, co robiłem jako wojewoda i co będę robił jako poseł, traktuję jako służbę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Tak postrzegałem i będę postrzegał swoją rolę" - stwierdził Kmita.

Na razie nie wiadomo, kto zostanie nowym wojewodą. Przypomnijmy, że wojewodów powołuje i odwołuje premier na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji.