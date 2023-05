Kraków. Linie autobusowe do zoo i Ojcowa: rozkład jazdy na weekend

Linie do ogrodu zoologicznego:

nr 434 – w godz. ok. 10.00-18.00 będzie kursować co 15 minut na trasie „Baba Jaga” – al. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa – „Zoo”

nr 734 – częstotliwość kursowania w godz. ok. 9.00-18.00 będzie zwiększona do 15 minut. Linia kursuje na trasie „Cracovia Stadion” – ul. Kałuży, al. Krasińskiego, ul. Kościuszki, ul. Rzepich, ul. Chełmska, al. Kasztanowa, ul. Leśna, al. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa – „Zoo”.