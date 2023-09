Kraków. Lekcje z biznesu, laptopy dla czwartoklasistów, testy z biegania. Nowy rok szkolny to bardzo dużo zmian dla uczniów

Uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny, który przyniesie całkiem sporo zmian. W liceach pojawi się nowy przedmiot: biznes i zarządzanie. Z kolei w drugiej połowie września 290 tys. czwartoklasistów w kraju ma dostać nowoczesne laptopy. W szkołach zostaną też wprowadzone testy sprawnościowe. W Krakowie przed rokiem szkolnym 2023/2023 poszerzono siatkę placówek oświatowych. Otwarto m.in. szkołę na Złocieniu, która była bardzo wyczekiwana przez lokalną społeczność. W mieście potrzebne są kolejne, szczególnie na obrzeżach, gdzie powstaje dużo nowych osiedli. Urzędnicy twierdzą, że część inwestycji już jest realizowana.

Nowy rok szkolny, nowe wyzwania

Ok. 100 tys. krakowskich uczniów zaczęło 4 września nowy rok szkolny. Część będzie uczyć się w Szkole Podstawowej nr 20 przy ulicy Agatowej na osiedlu Złocień, której budowa niedawno się zakończyła. Lokalna społeczność bardzo czekała na realizację tej inwestycji, ponieważ placówki oświatowe w tym rejonie miasta pękały w szwach. Siatka szkół powiększyła się też o samorządowe licea: XLV przy ul. ks. Franciszka Blachnickiego, XLVI LO przy ul. Dietla oraz XLVII LO na os. Szkolnym.

- Zastanawialiśmy się w radzie miasta, czy tworzyć licea, skoro ostatni raz w tym roku mamy skumulowany rocznik, a ponadto liczba uczniów z roku na rok ma być coraz mniejsza ze względu na niż demograficzny. Jako radni uznaliśmy, że akurat w przypadku Krakowa konieczność rozwijania siatki szkół jest nadal konieczna. W szczególności na obrzeżach miasta, gdzie powstają nowe osiedla - twierdzi Agata Tatara, przewodnicząca Komisji Edukacji w Radzie Miasta Krakowa.

Zauważa jednocześnie, że nowe krakowskie licea pojawiają się w ramach zespołów szkół. - To bezpieczna formuła, która pozwala na dostosowywanie siatki placówek oświatowych do aktualnych potrzeb. Przykładem jest Liceum nr 31, które zostało przeniesione z alei Kijowskiej do zespołu szkół na ulicę Kazimierza Odnowiciela i tam przez kilka lat, poza tym że formalnie istniało w strukturze, nie funkcjonowało. Dzięki jego przeniesieniu do zespołu nie trzeba było go likwidować, a teraz liceum przeżywa renesans, ponieważ pojawiły się nowe potrzeby i szkoła stała się potrzebna - mówi Tatara.

Miasto zapowiada budowę kolejnych szkół. - Już powstaje nowy budynek przy szkole przy ulicy Kaczorówka. Na ulicy Modrzewiowej również powstaje dodatkowy budynek szkoły podstawowej. Staramy się bardzo szybko nadążać za potrzebami mieszkańców - przekonuje wiceprezydent Krakowa do spraw edukacji, sportu i turystyki Anna Korfel-Jasińska. - Od wielu lat dążymy do tego, żeby praca w krakowskich szkołach podstawowych była jednozmianową - mówi zastępczyni Jacka Majchrowskiego.

Zainteresowanie uczęszczaniem do podstawówek w Krakowie jest duże, co potwierdzają dyrektorzy szkół. - Liczba uczniów nie jest jeszcze ostatecznie potwierdzona, ale zakładam, że będzie ich około 400. Zainteresowanie jest spore, zdecydowanie nie spada. Jest też dużo dzieci z Ukrainy, one również potrzebują miejsc do nauki - powiedziała nam Magdalena Mazur, dyrektorka Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi numer 12 im. Janusza Korczaka w Krakowie.

Uczniowie będą się uczyć nowego przedmiotu

W Krakowie do szkół podstawowych będzie uczęszczało ok. 49 tys. uczniów. Dla 6,7 tys. z nich - siedmio- lub sześciolatków w pierwszych klasach - to ważny etap przejścia z przedszkola do szkolnego rytmu, odmierzanego w lekcjach. Natomiast w krakowskich szkołach ponadpodstawowych, czyli liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia, będzie się uczyło ok. 36 tys. uczniów.

Do pracy wróciło ponad 12 tys. nauczycieli (łącznie w krakowskiej oświacie samorządowej i niesamorządowej). Jak co roku do końca sierpnia w szkołach trwa kompletowanie kadry pedagogicznej przez dyrektorów. Do wypełnienia jest mniej więcej tyle samo wakatów, ile w latach poprzednich - dyrektorzy samorządowych szkół oraz przedszkoli zgłosili urzędnikom zapotrzebowanie na 851 etatów.

Nowy rok szkolny oznacza sporo zmian. Uczniowie szkół ponadpodstawowych będą uczęszczać na lekcje z nowego przedmiotu. Chodzi o biznes i zarządzanie, który zastąpi podstawy przedsiębiorczości. Nauczyciele mają stawiać na pracę w grupach oraz rozwijanie kompetencji liderskich wśród młodzieży. To nie koniec nowości. W drugiej połowie września 290 tys. czwartoklasistów w kraju ma dostać nowoczesne laptopy. To kolejny krok - po drukarkach 3D, studiach nagrań, teleskopach - który wprowadza podstawówki na nowoczesny poziom nauczania. Komputery będą miały zainstalowane programy, które pomogą uczniom przyswajać wiedzę. Będą też zawierały podręczniki w wersji cyfrowej. Rodzice niektórych dzieci zastanawiają się, czy ich pociechy będą musiały codziennie dźwigać laptopy do szkół. Wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki powiedział, że to zależy od ich dyrektorów.

To jednak nie wszystko. Z nowych rzeczy w roku szkolnym 2023/2024 warto również wspomnieć o testach sprawnościowych dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, które raz w roku będzie przeprowadzał nauczyciel wychowania fizycznego. Wśród zadań do wykonania będą bieg wahadłowy oraz skok w dal z miejsca. W ten sposób sprawdzane będą szybkość, wytrzymałość, skoczność oraz siła uczniów. Wyniki nie będą miały wpływu na ocenę z WF-u.

Zmiany w polskich szkołach - to musisz wiedzieć!