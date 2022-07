Kraków. "Kosmiczna podróż Guliwera" zakończyła 35. Festiwal Teatrów Ulicznych

"Kosmiczna podróż Guliwera" nawiązuje do przełomowego momentu w historii naszej planety. Nocą 21 grudnia 2020 roku świat wszedł w Erę Wodnika. Widziane z Ziemi wzajemne ustawienie Jowisza i Saturna w jednej linii sprawiło, że wyglądały na nieboskłonie jak jedna planeta. Według astrologów oznacza to ogromne zmiany w ludzkiej mentalności.

Nadejście Ery Wodnika obwieszcza światu koniec starego i początek nowego życia: kres wojen i kłótni, za to nastanie pokoju i szacunku wobec natury i wszystkich istot. Spektakl adresowany zarówno do dzieci, jak i dorosłych zabiera nas w podróż do gwiazd i sprowadza z powrotem na ziemię, uświadamiając nam, że nie wystarczy żyć – liczy się przede wszystkim to, jak żyjemy.

35. edycja Festiwalu Teatrów Ulicznych trwała od 8 do 10 lipca w Krakowie, Tarnowie, Niepołomicach i Limanowej.