Kraków. Kontrowersje w Teatrze Groteska. Aktorzy boją się o pracę. Wątpliwości budzą ostatnie dyrektorskie decyzje Adolfa Weltschka

- Dyrektor Weltschek odpowiedział, że nie może podejmować takich decyzji, ponieważ będzie to należało do nowego dyrektora. Po czym podjął takie decyzje, zatrudniając osoby spoza teatru – wyjaśnia Katarzyna Kopczyk. - Istnieje realne zagrożenie, że z dniem 1 września kilkoro aktorów nie będzie miało pracy.

W marcu także Karol Suszczyński dostał zapewnienie od dotychczasowego dyrektora, że nie będą podejmowane żadne decyzje kadrowe. Aktorzy Groteski uważają, że to celowe działanie, które ma zablokować przyszłemu dyrektorowi możliwość przedłużenia umów obecnym aktorom, a także ograniczyć jego możliwości działania. Na październik zaplanowana jest pierwsza premiera Suszczyńskiego, problem w tym – jak informują aktorzy – że do ich grafiku wskoczył tytuł nieprzewidziany w nim wcześniej – Szopka, która ma być formą pożegnalnego benefisu Adolfa Weltschka. Zespół jest zaangażowany do tego przedsięwzięcia, w związku z czym artyści nie mogą pracować nas próbami do premiery.