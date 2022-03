Kraków. Konflikt o plan dla cennych terenów w rejonie rzeki Prądnik. W tle rodzina i firma byłej wiceprezydent

Ważą się losy ponad 109-hektarowego obszaru w rejonie ulic Siewnej, Mackiewicza oraz Pachońskiego na północy Krakowa, dla którego miejscy urzędnicy sporządzili plan zagospodarowania przestrzennego. Głosowanie nad dokumentem zaplanowano na środową sesję 2 marca. Od początku wiadomo było, że dyskusja podczas obrad rady będzie gorąca.

O budzących kontrowersje zapisach planu miejscowego dla Siewnej alarmował już dzień przed sesją RMK radny "Krakowa dla Mieszkańców" Łukasz Maślona. - Dyskusja nad jego pierwszym czytaniem odbyła się w cieniu dyskusji o osiedlu Podwawelskiem - mówił podczas konferencji prasowej. Najwięcej wątpliwości budzi fakt włączenia do dokumentu obszaru powyżej ulicy Górnickiego, ciągnącego się w kierunku Doliny Prądnika, gdzie plan przewiduje możliwość budowy domków. - Mieszkańcy od dawna alarmują, że plany zabudowy tego obszaru są niezrozumiałe ze względów ekologicznych i przyrodniczych. Ich zdaniem dokument jest robiony po to, aby umożliwić zabudowę terenów cennych przyrodniczo, zlokalizowanych w rejonie rzeki Prądnik. Jeśli plan zostanie przyjęty w proponowanej wersji, jego zapisy umożliwią budowę w tym rejonie ponad 20 domów jednorodzinnych - dodawał.

Mieszkańcy już od pierwszego wyłożenia planu do publicznego wglądu prosili urzędników, aby zmienili jego zapisy. Radny Maślona poruszył jeszcze jeden wątek, związany z planem dla obszaru Siewna. Jak wskazał, tereny, które mieszkańcy chcieliby przeznaczyć w dokumencie pod zieleń, w części należą do rodziny byłej wiceprezydent Krakowa, która we wrześniu ubiegłego roku usłyszała prokuratorskie zarzuty (zdaniem śledczych miała nakłaniać miejskich urzędników do m.in. preferencyjnego traktowania podmiotów, reprezentowanych przez prywatną spółkę), a także Biura Rozwoju Krakowa, którego K. jest wiceprezesem od czerwca 2020 roku.