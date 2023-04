Kraków. Komunikacja do Borku Fałęckiego zablokowana. Zderzenie auta z tramwajem Piotr Rąpalski

Wojciech Matusik

Skrzyżowanie Zakopiańskej i Zbrojarzy w Krakowie. Doszło do zderzenia samochodu z tramwajem linii 19. Wstrzymany ruch tramwajowy do Borku Fałęckiego. Tramwaje linii 8,19 skierowane do Kurdwanowa a linia 22 skrócona do Łagiewnik. Linia 50 skierowana do Łagiewnik. Kursuje zastępcza komunikacja autobusowa.