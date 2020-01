Kraków. Kolejne 178 mieszkań dla krakowian na osiedlu komunalnym Przyzby-Zalesie

Wykonawca obecnie prowadzi jeszcze prace wykończeniowe w mieszkaniach. Jak zaznacza ZIM, standard wykończenia lokali należących do miasta różni się od tzw. standardu deweloperskiego. W przypadku nowych mieszkań komunalnych w standardzie jest pomalowanie ścian, ułożenie paneli podłogowych, płytek naściennych w kuchni i łazienkach, a także montaż kontaktów i włączników oświetlenia oraz oświetlenia w łazience. W każdej kuchni do montażu przygotowany jest zlew i piecyk elektryczny z piekarnikiem i czterema palnikami. W łazienkach są toalety, umywalki, wanny lub brodziki, a w mieszkaniach dla osób z niepełnosprawnością ruchową dodatkowo specjalne uchwyty.

Wykonawcą osiedla komunalnego jest konsorcjum firm Mostostal Warszawa SA (lider konsorcjum) oraz Acciona Construccion SA z Hiszpanii. Wartość kontraktu przekracza 44 mln zł. Osiedle Przyzby-Zalesie dofinansowane jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwotą ok. 14,8 mln zł.

Osiedle Przyzby-Zalesie to niejedyny projekt realizowany przez Zarząd Inwestycji Miejskich w ramach Programu Budownictwa Komunalnego. Druga co do wielkości inwestycja, to osiedle Wańkowicza w Nowej Hucie, gdzie powstaje 165 mieszkań w siedmiu niskich budynkach wielorodzinnych. To zadanie będzie gotowe za rok – o sześć miesięcy szybciej niż pierwotnie planowano. W przyszłym roku rozpocznie się z kolei budowa bloku z 45 mieszkaniami przy ul. Fredry. Na to zadanie ZIM ubiega się o dofinansowanie Banku Gospodarstwa Krajowego.