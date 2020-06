Kraków. Kolejarze demontują znany most nad Wisłą. Potem trafi... m.in. do Lublina [ZDJĘCIA]

Przypomnijmy, że dotychczas - między mostem Powstańców Śląskich a mostem Kotlarskim - znajdował się tylko jeden most kolejowy. To po nim przejeżdżały pociągi jadące z Płaszowa do centrum Krakowa.

Od końca mają pociągi pokonują Wisłę jednak już pierwszym nowym mostem kolejowym. Docelowo w tym miejscu powstaną trzy mosty z łącznie czterema torami (na jednym starym moście były tylko dwa tory).