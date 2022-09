Kraków. Klucze do ukraińskich domów i opowieści uchodźców na niezwykłej wystawie Muzeum Krakowa

Obok Denysa swoje opowieści o pozostawili też Masza, Oleksiej, Stefanija, Jurij, Viktoria pochodzący z Charkowa, Kijowa, Sum, Dniepra, Mikołajewa czy Ochtyrki. Opowiedzieli o domach zostawionych w Ukrainie i tych, które budują na nowo w Polsce. A także o tym, jak trudno jest być pomiędzy. Pisali: "Tu powinien być tekst czy runek tego, co pozostawiliśmy ważnego w domu, ale córka nie mogła przelać tego na papier, bo dla niej ten temat jest bardzo bolesny i smutny". Właśnie to "pomiędzy" stało się tytułem prezentowanej miniwystawy eksponowanej w holu Muzeum Podgórza do 15 listopada 2022 roku.

Bohaterowie wystawy byli w ostatnich miesiącach uczestnikami organizowanych w muzeum warsztatów językowych. Przez całe wakacje od lipca do sierpnia w Muzeum Podgórza dzieci z rodzicami, młodzież - Ukraińcy i Białorusini - uciekinierzy przed rosyjską agresją i białoruskim reżimem, uczęszczali do letniej szkoły językowej.