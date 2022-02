Kraków. Kierowcy narzekają na koleiny i ograniczenia na ulicy Kuklińskiego

- Zarząd Dróg Miasta Krakowa zamiast zmusić wykonawcę do naprawy ul. Kuklińskiego w ramach gwarancji lub samemu naprawić drogę ustawił tam znaki ostrzegawcze o koleinach i ograniczeniu prędkości z 70 do 40 km/h. Jeśli byłoby to tylko informacyjnie i ostrzegawczo, to ok, ale oczywiście zaraz po ustawieniu znaków ochoczo do pracy zabrała się Policja i zaczęła wlepiać mandaty - narzeka jeden z mieszkańców.