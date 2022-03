Kraków. Kiermasz na Małym Rynku. Rękodzieło artystyczne, sztuka ludowa i produkty regionalne [ZDJĘCIA] Anna Piątkowska

Wyroby ceramiczne, biżuteria, odzież, akcesoria, miody, nalewki, słodycze, a także – wpisane na Listę Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO – zabawkarstwo żywiecko-suskie czy krakowska koronka klockowa oraz regionalne potrawy to asortyment, który do niedzieli można znaleźć na trwającym do niedzieli na Małym Rynku „Kiermaszu na św. Józefa”.