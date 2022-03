Kraków. Jest już darmowa komunikacja dla Ukraińców i... nowa firma kontrolerów

Zgodnie z podpisanym w poniedziałek zarządzeniem, do 31 marca 2022 r. – z uwagi na wprowadzenie 24 lutego stanu wojennego na terytorium Ukrainy – wprowadzone zostaną uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej. Zwolnienie z opłat dotyczy realizowanej na obszarze miasta oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego, dla obywateli Ukrainy.