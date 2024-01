Kobieta bez pasów, dziecko poza fotelikiem i nadmierna prędkość. Małopolska drogówka podsumowuje weekend: "Rażące wykroczenia"

Podczas tej kontroli w Luborzycy okazało się, że kierowca BMW nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem, a ponadto złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, co jest przestępstwem. W związku z tym policjanci oprócz nałożenia mandatu karnego za przekroczenie prędkości, skierowali też sprawę do sądu - ze względu na popełnienie przestępstwa złamania zakazu sądowego.

Kolejna sytuacja, o której informuje policja, miała miejsce w niedzielę w miejscowości Hebdów, na drodze krajowej nr 79. Około godz. 11.20 funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej kierującą pojazdem marki renault, która przekroczyła dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym o 21 km na godzinę. Nie koniec na tym.