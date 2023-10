Kraków. Irakijka przyleciała z Grecji i udawała Hiszpankę. Kobieta złożyła wniosek o dobrowolne poddanie się karze OPRAC.: Aleksandra Łabędź

Na podkrakowskim lotnisku w Balicach zatrzymana została 21-letnia Irakijka. Cudzoziemka wykorzystała podczas kontroli granicznej hiszpański paszport, który co prawda był autentyczny i wydany przez właściwe organy, lecz nie był własnością posługującej się nim kobiety. Należał on do 38-letniej Hiszpanki.