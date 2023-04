Kraków i budowa trasy S7. Zamknięcie fragmentu ul. Wąwozowej koło urzędu pracy

Kraków, budowa S7 na odcinku Kraków-Widoma. Planowany termin zakończenia tej inwestycji to listopad 2024 roku. Wartość prac budowlanych to ponad 1,8 mld zł, a łączny koszt realizacji to ponad 2,3 mld zł. Budowa tego odcinka otrzymała prawie 543 miliony zł dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

w czwartek (20 kwietnia) ok. 9:00 ul. Wąwozowa zostanie zamknięta dla samochodów na odcinku od ul. Łowińskiego do Grodzkiego Urzędu Pracy. Piesi będą mieli nadal do dyspozycji przejście z ul. Łowińskiego do urzędu. Samochody będą mogły korzystać z objazdu ul. Łowińskiego, ul. Kocmyrzowską, ul. Wańkowicza i ul. PCK. Zamknięcie fragmentu ul. Wąwozowej jest konieczne, żeby przeprowadzić dalsze prace związane z budową wiaduktu tramwajowego, który będzie przebiegał nad drogą ekspresową. Taka organizacja ruchu potrwa do listopada 2023.

S7 Widoma - Kraków Nowa Huta Trasa ma długość 18,3 km, z czego odcinek miejski (pomiędzy węzłami Raciborowice i Kraków Nowa Huta) to 7,1 km. Realizacja S7 od Widomej do Nowej Huty obejmuje budowę czterech węzłów (Łuczyce, Raciborowice, Kraków Mistrzejowice, Kraków Grębałów). Na odcinku miejskim powstanie 21 obiektów inżynierskich – wiaduktów, mostów, estakad, przejść dla zwierząt i przejść podziemnych dla pieszych. Na węźle Kraków Mistrzejowice S7 połączy się z drogą ekspresową S52, która będzie stanowić Północną Obwodnicę Krakowa. Trasa S7 to kluczowy fragment nowej drogi do Warszawy, która przejmie ruch tranzytowy z obecnej DK7. Zgodnie z wynikami Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzonego w latach 2020-2021 na DK7 między Krakowem a Miechowem codziennie przejeżdża ok. 20 tysięcy pojazdów, w tym prawie 4 tysiące ciężarówek. Nowy odcinek drogi ekspresowej ułatwi również podróż z północy na południe Małopolski i w kierunku Rzeszowa.

W ostatnich miesiącach na budowie odcinka miejskiego prowadzone były prace związane z przebudową sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazociągów i wodociągów. Ponadto prowadzono zróżnicowane prace na 39 mostach, wiaduktach i estakadach, które powstają na całej trasie. Były to roboty fundamentowe, szalunkowe i zbrojeniowe oraz montaż belek. Budowano mury oporowe, zbiorniki retencyjne. Rozebrano i przygotowano do odbudowy w nowej lokalizacji schron amunicyjny fortu Dłubnia.

Ważne elementy S7 to węzeł Kraków Grębałów i estakada, która będzie częścią węzła Kraków Mistrzejowice. Węzeł Kraków Grębałów połączy S7 z ul. Kocmyrzowską (DW776) i ul. Łowińskiego. W ramach budowy węzła powstaje również nowy fragment linii tramwajowej, biegnący od przystanku Darwina w dwóch kierunkach – wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej do przystanku Wańkowicza i wzdłuż ul. Łowińskiego do Zajezdni Nowa Huta. Budowane są trzy wiadukty tramwajowe – jeden nad linią kolejową i dwa nad drogą ekspresową. Wraz z węzłem powstaną też drogi rowerowe i chodniki dla pieszych.

Budowana nad torami kolejowymi, rzeką Dłubnią i ul. Morcinka estakada ma długość ok. 1,5 km. Będzie to najdłuższy tego typu obiekt w Małopolsce. Maksymalna wysokość podpór to ok. 20 m. Obiekt jest tak wysoki ze względu na ukształtowanie terenu i znajdującą się pod nim linię kolejową z Nowej Huty do centrum Krakowa, która jest poprowadzona na nasypie.

Planowany termin zakończenia tej inwestycji to listopad 2024 roku. Wartość prac budowlanych to ponad 1,8 mld zł, a łączny koszt realizacji to ponad 2,3 mld zł. Budowa tego odcinka otrzymała prawie 543 miliony zł dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Finlandia członkiem NATO