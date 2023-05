Kraków. Hevre na Kazimierzu pierwszym lokalem wspierającym projekt "Women in coffee"

„Women in Coffee” to program Caffé Vergnano obejmujący i promujący wiele projektów na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet, a konkretnie tych, które pracują na plantacjach kawy w wielu częściach świata. Bowiem kawa jest kobietą, a mówią o tym liczby – aż 70% pracowników zatrudnionych przy produkcji kawy to właśnie kobiety. Dotychczas w ramach tego projektu wsparcie otrzymały przedsiębiorczynie z Santo Domingo na Dominikanie i społeczność Cual Bicicleta z Hondurasu. I teraz z dumą możemy się pochwalić, że do współpracy dołącza pierwszy polski lokal będący właśnie w Krakowie.

Kraków jest miejscem, który łączy kreatywnych, otwartych i zaangażowanych ludzi. To tutaj od wieków rodziło się wiele niezwykłych inicjatyw artystycznych oraz społecznych. Jest to miasto z najdłuższą historią obecności marki Caffé Vergnano w Polsce. Od 26 lat mieszkańcy mogą cieszyć się smakiem oraz aromatem tej włoskiej kawy. Wybór Hevre do tego programu nie był przypadkowy – zadecydowały kryteria estetyczne, biznesowe, jak również wartości i społeczna aktywność managerki Izabeli Chyłek.