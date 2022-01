Kraków. Gotowali posiłek, wyszli z mieszkania, wybuchł pożar. Dwie osoby usłyszały prokuratorskie zarzuty

Do groźnego pożaru dwóch przyległych mieszkań na czwartym piętrze w jednej z kamienic na osiedlu Centrum A w Nowej Hucie doszło we wtorek (18 stycznia) po godz. 17. Jego przyczyny wyjaśniała policja oraz prokuratura. Z najnowszych informacji wynika, że dwie osoby usłyszały prokuratorskie zarzuty oraz otrzymały dozór policji. To lokatorzy mieszkania, w którym najpierw pojawił się ogień. Przyznali się przed śledczymi, że przygotowywali posiłek na kuchence elektrycznej, po czym wyszli z mieszkania, ale nie wyłączyli urządzenia. Po jakimś czasie wszystko zaczęło się palić.