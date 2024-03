Kraków Gada. Prof. Stanisław Mazur proponuje konsultacje społeczne non-stop

Podczas briefingu prasowego zwołanego we wtorek, 26 marca, sztab prof. Stanisława Mazura, a także młodzi liderzy projektu zaprezentowali założenia programu #KrakówGada, czyli platformy innowacyjnych konsultacji społecznych, które właśnie zostały udostępnione jako prototyp. To forma przejściowa dla aplikacji KR-appka, której koncepcję niedawno zaprezentował rektor Uniwersytetu Ekonomicznego. To narzędzie, które w mobilny sposób miałoby pomagać w załatwianiu spraw, ale także w intuicyjnym i prostym udziale w konsultacjach społecznych.

- Ludzie młodzi, ale nie tylko, oczekują przestrzeni na współdecydowania o mieście. Uruchamiamy portal #KrakówGada, po to, by dać szansę na to, by już dziś proces decydowania o mieście był możliwie ułatwiony - mówił prof. Stanisław Mazur.

- #KrakówGada to platforma pomysłów na zmiany i ulepszenia w Krakowie. Podstawą jest drzewo pomysłów, które umożliwia szybkie zbieranie pomysłów od mieszkańców i dzielenie ich na kategorie. Jeśli mamy pomysł na poprawę miasta, można to zgłosić przez formularz zgłoszeniowy. Następnie pomysły miałyby być przekazywane do prac warsztatowych z ekspertami i w formie księgi rozwiązań udostępniane prezydentowi Krakowa i miejskim instytucjom - mówił lider projektu, Konrad Banaś.