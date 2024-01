Kraków funduje bezpłatne usługi weterynarza zwierzakom mieszkańców

Może to być zarówno informacja o zameldowaniu, umowa najmu mieszkania, PIT lub Krakowska Karta Miejska. Opiekun powinien także posiadać książeczkę zdrowia zwierzęcia. Jeśli jej nie mamy, to należy założyć ją u weterynarza. Książeczka stanowi potwierdzenie, że zwierzę posiada właściciela, dlatego powinna być uzupełniona o dane kota lub psa.

Dostęp do tych zabiegów jest możliwy przez cały rok, do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel. Zabiegi będą wykonywane w trzech gabinetach weterynaryjnych, które podpisały umowy z miastem:

Tłumy w krakowskim schronisku dla zwierząt przy ulicy Rybnej. Krakowianie przyszli by zabrać zwierzaki do swoich domów na okres nadchodzących mrozów. Odpowiedzieli tym samym na apel opiekunów…

Aby uzyskać upoważnienie na bezpłatne zabiegi należy zgłosić się z tymi dokumentami oraz dowodem osobistym do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa na os. Zgody 2 (tel. 12 616 55 55).

Po spełnieniu kryteriów otrzymujemy upoważnienie do wykonania zabiegu we wskazanej klinice weterynaryjnej. Posiadając ten dokument należy zadzwonić do tej lecznicy, poinformować o posiadaniu takiego upoważnienia z Urzędu Miasta Krakowa i umówić się na konkretny termin celem wykonania zabiegu.

Przypominamy także, że umowy nie obejmują kastracji/sterylizacji psów.

Tak jak w ubiegłym roku, Kraków będzie finansował także usługi w zakresie odrobaczania, zwalczania pasożytów zewnętrznych, kastracji, sterylizacji, znakowania, wybranych szczepień oraz leczenia wolno żyjących kotów z terenu Gminy Miejskiej Kraków.

Maciej Musiał o najpiękniejszej Polce