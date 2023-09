Kraków. Dziesiątki martwych ryb w starorzeczu Wisły. Wody Polskie twierdzą, że padły przez wędkarzy. Strażnik rzek: To absurd

Strażnik rzek: Przerzucanie winy na wędkarzy jest absurdalne

- Sandacze są na to zjawisko wrażliwe - mówił Chodkiewicz. I dodawał, że stan ekologiczny starorzecza w Podgórkach Tynieckich trzeba pilnie poprawić. - Jedynie rekultywacja, wzmocnienie wymiany wody z Wisłą i ograniczenie emisji ścieków i nawozów może ocalić to piękne miejsce przed całkowitą degradacją, która niestety coraz bardziej postępuje - skomentował Chodkiewicz.

Sprawę martwych ryb zbadały Wody Polskie i doszły do zaskakujących wniosków. Twierdzą, że prawdopodobnie zdechły w wyniku... działalności wędkarzy. - W tym miejscu znajduje się łowisko "no kill". Oznacza to, że złowione, poranione haczykami ryby wrzuca się z powrotem do akwenu. Czasem rany te są poważne - przekazał nam Bartosz Jastrzębski z biura prasowego Wód Polskich. Ryby mogły też zdechnąć ze starości bądź w efekcie zakwitu sinic, które potrafią produkować szkodliwe toksyny. Wody Polskie wykluczyły z kolei, że padły z powodu przyduchy, czyli spadku zawartości tlenu w wodzie.