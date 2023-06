Kraków. Dwie linie zamiast jednej? Od wakacji uruchomienie nowej, dodatkowej linii 199

Problemy z linią 139 w Krakowie

272 – to numer nowej linii aglomeracyjnej, która od 17 czerwca zastąpi linię nr 117 i będzie kursować na wydłużonej trasie do Kocmyrzowa. Tego dnia zostanie także wprowadzona zmiana godzin odjazdów…

W Krakowie nowa linia 199

Przygotowana przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie zmiana polega więc na utworzeniu nowej linii - 199 z częstotliwością co 15min na trasie Mydlniki Wapiennik P+R - Prądnik Czerwony. Dzięki temu mieszkańcy Mydlnik, Bronowic i Krowodrzy zyskają nowe połączenie do Prądnika Czerwonego. Równolegle linia 139 pojedzie na trasie Kombinat – Przybyszewskiego. Przygotowane rozwiązanie, przy skoordynowaniu obydwu linii, pozwoli na stworzenie na najbardziej obciążonym fragmencie od ul. Armii Krajowej do ul. Dobrego Pasterza taktu co ok. 7.5 minut. Tym samym zostanie zwiększona jej częstotliwość z obecnych 10 minut.