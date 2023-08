Kraków. Domagają się zakazu wędkowania i połowu ryb na Zakrzówku Piotr Rąpalski

Stowarzyszenie Akcja dla Ziemi na Zakrzówku skierowało do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie oraz do wiadomości Okręgu PZW w Krakowie pismo w sprawie istotnego problemu przyrodniczego, którym jest odławianie ryb na Zakrzówku. Zgodnie z informacją z Okręgu PZW w Krakowie połów jest tam legalny, ale w ocenie stowarzyszenia walory przyrodnicze tego urokliwego zakątka Bielańsko Tynieckiego Parku Krajobrazowego powinny być chronione. Domagają się zakazu wędkowania. Co na to ZZM? Pytamy.