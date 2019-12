Kraków. Daj drugie życie swojej świątecznej choince

Święta Bożego Narodzenia już za nami. Przed nimi, jak co roku, wielu krakowian zastanawiało się czy wybrać sztuczną, żywą choinkę, ciętą czy w doniczce. Jeśli ktoś wybrał ostatnią opcję - dobrze ukorzenione drzewko - warto teraz zaplanować, co się z nim stanie po kilkutygodniowym pobycie w naszych domach. Tradycyjnie drzewko powinno cieszyć nas do święta Trzech Króli, ale wiele osób nie chce czekać do tego czasu.

Ważne, aby podczas przechowywania choinki w domu dopilnować, aby nie ustawić jej zbyt blisko kaloryfera. Trzeba też pamiętać o regularnym podlewaniu.

Osoby, które chcą, by ich choinka rosła na terenie Krakowa, mogą przywieść drzewko od 2 do 31 stycznia 2020 roku w godz. 7.30-15.30 na parking stadionu Wisły Kraków od al. 3 Maja - wjazd za przystankiem tramwajowym. Drzewka zostaną wykorzystane przez Zarząd Zieleni Miejskiej do zalesiania Krakowa.