Kraków. Czy w Philip Morris dojdzie do masowych zwolnień? "Prowadzimy rozmowy"

W lutym o planie redukcji zatrudnienia poinformowały dwie firmy prowadzące działalność związaną z oprogramowaniem (zwolnienie 198 oraz 317 osób), a także producent wyrobów tytoniowych (40 osób). W marcu (do 22 marca) wpłynęło jedno zgłoszenie, od spółki zajmującej się naprawą i konserwacją maszyn, chcącej zwolnić 19 osób.

W styczniu zamiar zwolnienia 370 pracowników zgłosiła firma produkująca wyposażenie elektryczne i elektroniczne do pojazdów silnikowych, a także firmy, zajmujące się: realizacją projektów budowlanych (28 osób), sprzedażą hurtową wyrobów tytoniowych (37), badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (2).

Od 1 stycznia do 22 marca 2024 do GUP dotarły zgłoszenia od ośmiu firm.

Trwają rozmowy w Philip Morris

"W związku z dostosowaniem firmy do dynamicznej sytuacji rynkowej, prowadzimy rozmowy ze stroną społeczną. Rozważamy różne scenariusze biznesowe i możliwe dla nich rozwiązania. Jednym z nich jest Dobrowolny Plan Odpraw dla pracowników z naszej fabryki w Krakowie. Na tym etapie nie udzielamy więcej szczegółowych informacji" - odpowiada Biuro Prasowe Philip Morris w Polsce.

Do jednej z największych firm funkcjonujących w Krakowie i zatrudniających obcokrajowców należy Philip Morris International. W lokalnym biurze koncernu tytoniowego pracują osoby z ponad 50 państw oraz posługujące się aż 42 różnymi językami. Mając na względzie szerzący się niepokojący trend, zapytaliśmy w krakowskim oddziale globalnego giganta branży tytoniowej o ewentualną redukcję etatów.

Philip Morris Polska jest największą firmą tytoniową nad Wisłą oraz jednym z największych pracodawców, dającym zatrudnienie ok. 7 tys. osób na terenie całego kraju. W skład grupy wchodzą spółki odpowiadające za sprzedaż i dystrybucję produktów, nowoczesne centrum produkcyjne, firma odpowiedzialna za kontraktowanie i skup liści tytoniu oraz Europejskie Centrum Usług Wspólnych w Krakowie. Centrum zapewnia wsparcie i obsługę z zakresu finansów, IT, HR i procesów zakupowych dla większości naszych spółek w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Firma współpracuje z ok. 2000 polskich plantatorów tytoniu.

