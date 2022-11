Kraków czeka hulajnogowa rewolucja? Radni domagają się regulacji przepisów związanych z parkowaniem tych elektrycznych pojazdów Klaudia Warzecha

Ogromne skupiska hulajnóg zalewają ulice Krakowa, co niejednokrotnie uniemożliwia pieszym swobodne przejście chodnikiem. Problemem jednośladów zainteresowali się krakowscy radni, którzy postanowili stworzyć projekt uchwały. Radni w celu rozwiązania problemu proponują między innymi zwiększenie liczby punktów mobilności w mieście czy wprowadzenie limitu całkowitej liczby hulajnóg na terenie miast, a to wszystko po to, aby unormować sytuację związaną z parkowaniem jednośladów.