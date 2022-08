Kraków. Coraz więcej głosów przeciwko zmianom w uchwale antysmogowej. Jaką decyzję podejmie Zarząd Województwa?

24 sierpnia zakończyły się ogłoszone przez Zarząd Województwa Małopolskiego konsultacje społeczne projektu zmiany małopolskiej uchwały antysmogowej.

Jak informuje portal Wirtualny Nowy Przemysł (wnp.pl), powołując się na rzeczniczkę Urzędu Marszałkowskiego: "wśród dotychczasowych zgłoszeń prawie 1600 wpłynęło poprzez formularz online, ok. 160 za pośrednictwem poczty elektronicznej, ustnie - 4, do urzędów gmin - 3" (stan na dzień 22 sierpnia).

- Wierzymy, że mieszkańcy Krakowa, którzy wzięli udział udział w konsultacjach byli przeciwni zmianom, zwłaszcza, że w ostatnich latach udało się wymienić w Krakowie ponad 20 tysięcy pieców na węgiel. Wydłużanie okresu korzystania z palenisk bezklasowych w Małopolsce nie wpłynie na poprawę powietrza, co również będzie miało znaczenie dla osób zamieszkujących stolicę Małopolski - komentuje Kamil Popiela z biura prasowego UMK.

Na początku sierpnia Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił propozycję zmian w uchwale antysmogowej. Zmiany zakładają, że wszystkie stare kotły powinny zostać wymienione do końca 2023 r., a nie jak było to do tej pory - do końca 2022 r. Swoją propozycję zarząd województwa małopolskiego uzasadnia prośbami samorządów, organizacji społecznych i mieszkańców zaniepokojonych aktualną sytuacją gospodarczą wywołaną pandemią i wojną na Ukrainie, co jak piszą urzędnicy ma "bezsporny wpływ na dostępność i ceny nośników energii".