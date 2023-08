Kraków coraz bardziej się nagrzewa. To niebezpieczne dla mieszkańców. Ratunkiem jest zieleń. Społecznicy chcą jej pilnej ochrony

Ludzie umierają przez upały

Miejska wyspa ciepła to zjawisko, które polega na występowaniu wyższej temperatury powietrza w mieście w porównaniu z terenami go otaczającymi. Aleksandra Skolarz z Akcji Ratunkowej dla Krakowa zauważa, że stolica Małopolski nagrzewa się coraz bardziej. - Widać to w danych Polskiej Agencji Kosmicznej. Wartość maksymalna w 2022 roku wzrosła o niemal 10 stopni Celsjusza - dodaje Skolarz.

W Tatrach niedźwiedź pogonił turystów schodzących szlakiem z Murowańca do Kuźnic. Do nietypowej sytuacji doszło w niedzielę wieczorem w Dolinie Jaworzynki. Młody niedźwiedź wyszedł na szlak…

Rozłożystych drzew będzie coraz mniej

Niszczenie drzew to jedno, ale kolejnym problemem jest ich wycinanie. Przykładowo w związku z budową linii tramwajowej do Górki Narodowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą trzeba było usunąć 3477 drzew. - Wycięte zostały jedynie te, które kolidowały z torami, układem drogowym, parkingami P&R, ścieżkami rowerowymi, chodnikami, a także sieciami podziemnymi - przekonują miejscy urzędnicy. I dodają, że w zamian nasadzona zostanie taka sama liczba drzew, a może i większa. Niemniej trzeba mieć na uwadze, że sadzonki potrzebują wielu lat, aby osiągnąć tak duże rozmiary jak wycinane drzewa.

Do tej uwagi odniósł się Piotr Kempf, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej, który tak mówił o nowo sadzonych drzewach. - Każde drzewo kiedyś było małe. Faktem jest też, że nie wszystkie są wycinane z powodu złego stanu fitosanitarnego. Niektóre trzeba usunąć np. w związku z budową linii tramwajowych. Należy jednak zauważyć, że żyjemy w mieście, gdzie muszą być realizowane takie inwestycje. Dzięki nim coraz więcej osób przesiądzie się z samochodu do tramwaju, a to też dbanie o ekologię. Kluczowy jest bilans. Jeżeli wciąż będziemy sadzić więcej drzew niż wycinać, to będzie dobrze - twierdzi Kempf.