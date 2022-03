Kraków. Co się stało z oświetleniem na placu Biskupim? Mieszkańcy mają dość usterek Piotr Tymczak

Mieszkańcy narzekali, że światła zamontowane w nawierzchni placu Biskupiego święcą zbyt mocno. Urzędnicy zapewnili, że się tym zajmą. Dalsze działania doprowadziły jednak do oburzenia wśród mieszkańców z powodu tego, że oświetlenie w ogóle znikło z placu, który przecież dopiero co został oddany do użytku po remoncie.