Kraków. Cenny nabytek wzbogacił zbiory Muzeum Archeologicznego Anna Piątkowska

Lekyt aryballosowy, greckie naczynie, w którym przechowywano olejki do namaszczania ciała, datowany na ok. 350 - 330 r. p.n.e trafił we wtorek 26 kwietnia do zbiorów Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Nabytek zapoczątkuje ową stałą ekspozycję muzeum. Krakowianie będą mogli zobaczyć lekythos 13 maja podczas Nocy Muzeów.