Kraków. Budżet obywatelski 2022. Mieszkańcy znów mogą próbować zmienić miasto Piotr Rąpalski

Od 21 marca do 25 kwietnia mieszkańcy Krakowa już po raz dziewiąty mogą składać swoje projekty w ramach budżetu obywatelskiego. W tym roku do ich dyspozycji przeznaczono łącznie 38 milionów złotych, to o 3 mln zł więcej niż w roku ubiegłym.